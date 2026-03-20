Rund 16 Stunden lang hatte die US-Amerikanerin Ellery Shutan aus Chicago keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester Macy. Selbst auf hartnäckiges Klopfen an der Wohnungstür reagierte niemand und die Sorge der Familie wuchs. Am Ende stellte sich heraus, dass die ungewöhnlich lange Funkstille einen Grund hatte, der nicht nur Ellery erleichterte, sondern auch Millionen Menschen zum Schmunzeln brachte.

Schwester reagierte nicht auf Nachrichten und Anrufe Wie Newsweek berichtet, wollten die Schwestern, die nur rund fünf Minuten entfernt voneinander wohnen, am Montag gemeinsam in den Urlaub fahren. Am Samstagmorgen schrieb Ellery ihrer Schwester mehrere Nachrichten zur bevorstehenden Reise, doch alle blieben unbeantwortet. "Ich hatte ihr morgens eine SMS geschrieben, irgendwas mit Packen, aber sie hatte nicht geantwortet", erzählt die US-Amerikanerin.

16 Stunden nicht erreichbar Zunächst dachte sie sich nicht viel dabei und ging davon aus, dass Macy noch schlafen würde. Doch als auch am Nachmittag jede Reaktion ausblieb, wurde Ellery zunehmend unruhig. Die beiden stehen sich sehr nahe und es vergeht kein Tag, an dem sie keinen Kontakt haben. "Es war wohl so gegen 17:00 Uhr, als es schon dunkel wurde, und ich hatte immer noch nichts von ihr gehört", erinnert sie sich. Schließlich drängte ihre Mutter darauf, dass Ellery zur Wohnung ihrer Schwester geht, um persönlich nachzusehen.

Keine Reaktion auf Klopfen an Wohnungstüre Mehrmals klopfte sie laut an die Wohnungstüre – doch es gab keine Reaktion. "An diesem Punkt bin ich wirklich in Panik geraten, weil ich an ihre Haustür hämmerte und sie immer noch nicht kam", sagt sie. In ihrer Sorge wandte sie sich an den Portier und bat um einen Ersatzschlüssel. Nachdem sie die Lage geschildert hatte, stimmte dieser zu.

Wohnung war stockdunkel Als sie die Wohnung betrat, war es stockdunkel und kein Laut war zu hören. Mit ihrem Handy in der Hand ging Ellery vorsichtig durch die Räume, bis sie schließlich im Schlafzimmer ihre Schwester entdeckte: tief schlafend, in die Bettdecke eingerollt. In der Videoaufnahme hört man sie leise und ungläubig flüstern: "Macy, es ist 17 Uhr." Diese junge Frau schreckt auf und kann es selber kaum fassen, dass sie offenbar rund 16 Stunden am Stück geschlafen hat.