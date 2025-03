Schwangere Katharina Eisenblut im Spital: Sorge um ungeborenes Kind

Aufgrund starker Kopfschmerzen, die seit zwei Tagen anhalten, und fortwährender Übelkeit hat sie zusammen mit ihrem Verlobten Dominic Höppner ärztlichen Rat aufgesucht. Ihre Werte waren "richtig schlecht", weshalb die Mama eines Sohnes sofort ins Krankenhaus geschickt wurde. " Meine Welt bricht echt langsam zusammen hier" , schreibt die verzweifelte 30-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Zuvor hat sie im Internet recherchiert und in Betracht gezogen, dass es sich möglicherweise um eine Schwangerschaftsvergiftung handeln könnte. Sie habe noch ein paar Untersuchungen vor sich: "Ich habe noch mehrere Tests, die das im Krankenhaus erst zu 100 Prozent bestätigen werden, aber meine Welt bricht hier gefühlt zusammen ..."

Die 30-Jährige ist voller Sorge um ihr ungeborenes Kind. "Ich habe wirklich extreme Angst gerade. Die Zeit des Ungewissen macht mich so fertig. Mein Herz bricht", schreibt sie zu einem Video, in dem sie in Tränen ausbricht.