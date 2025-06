"Für gute Qualität hat’s nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild ♥️", heißt es unter einem Beitrag, der das Pärchen überglücklich und küssend am Strand zeigt. Auf der letzten Slide der Bildgalerie sieht man die Hände der Verliebten, am Ringfinger der Influencerin glitzert ein Verlobungsring. Gegenüber Promiflash verriet die 29-Jährige, dass der Antrag bereits vor ein paar Monaten kam: "Wir haben erstmal die Zeit genutzt und es unseren Liebsten persönlich erzählt, bevor wir es veröffentlicht haben."

ie schnell Menschen mittlerweile heiraten, ok ..."

Neben zahlreichen Beglückwünschungen finden sich auch einige kritische Stimmen in der Kommentarspalte. Immerhin soll das Paar erst seit Dezember 2024 zusammen sein:

So entwickelten sich die ersten Spekulationen um die Beziehung:

März 2025: Karina Wagner und Steffen Vogeno sind ein Paar

Nachdem "Make Love, Fake Love" abgedreht wurde, brodelte die Gerüchteküche. Dabei ging es nicht um den Showgewinner Maruice Spada, sondern um Steffen Vogeno. Dem Influencer folgen fast 112.000 Menschen auf Instagram und 2023 war er mit Wagner in der Show "Bachelor in Paradise" zu sehen. Schon während der Dreharbeiten soll es zwischen den beiden heftig geknistert haben. Zudem kursierten auf TikTok einige Aufnahmen, in denen Wagner und Vogeno Händchen haltend gesichtet wurden.