Einer Studie zufolge soll Kakerlakenmilch mehr als dreimal so nahrhaft sein wie Kuhmilch und somit besonders von Interesse sein für Gesundheits- und Umweltbewusste. Ist das aufstrebende Superfood , das voller Proteine, Lipiden und Aminosäuren steckt, als potenzielle Kuhmilch-Alternative denkbar? Im Netz sorgt der Forschungsgegenstand für Skepsis.

Ein Team an Wissenschaftern analysierte in der Studie die milchähnliche Flüssigkeit, welche die Weibchen der Pazifischen Käferschabe (Diploptera punctata) zur Ernährung ihrer Jungen produzieren. Es ist eine der wenigen lebendgebärenden Kakerlakenarten, die folglich keine Eier legt. Die Embryonen versorgt sie mit einer äußerst nährstoffreichen Substanz, die sich in ihrem Körper zu kristallisierten Proteinen entwickelt – die sogenannte "Kakerlakenmilch".