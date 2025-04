Alisa Perales aus dem kalifornischen San Bernardino ist erst zehn Jahre alt und schreibt bereits Geschichte. Das Mädchen ist die jüngste Absolventin des Crafton Hills College in Yucaipa. Sie absolviert die Bildungsstätte mit einem Abschluss in mehreren Naturwissenschaften (US-amerikanischer akademischer Grad "Associate degree") und Mathematik. Ihr Notendurchschnitt beträgt 1,0.

Neue Dinge zu lernen, erfüllt das Mädchen, wie es gegenüber KABC-TV erklärte: "Es macht mir sehr viel Spaß ‒ fast so viel wie draußen zu spielen oder Fahrrad zu fahren." Die begabte US-Amerikanerin hat laut ihren Eltern bereits an ihrem ersten Geburtstag Buchstaben und Zahlen beherrschen können. Zudem soll sie bereits im Alter von zwei Jahren Bücher gelesen haben. Im fünften Lebensjahr hatte sie bereits Algebra gelernt.

Die Zehnjährige wurde von ihrem Vater Rafael Perales zu Hause unterrichtet, was "eine Menge Arbeit" für den Kalifornier war: "Wir haben von acht Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags gearbeitet, und das sechs Tage die Woche" , erklärte er gegenüber KABC-TV. Seine talentierte Tochter konnte bereits im Alter von acht Jahren ein College besuchen und wurde 2023 Studentin am Community College.

Ihr Vater hätte sich nicht vorstellen können, dass sie bereits mit zehn Jahren ihren Abschluss machen wird. Gegenüber dem TV-Sender erklärte Perales weiter, dass seine Tochter gleich nach der Einschulung im College auffielt. Die Studenten und Studentinnen dachten, dass der Vater ins College eingeschrieben ist und nur sein Kind zum Unterricht mitnimmt: "Wenn ich den Raum verließ, schauten sich die Leute um , als ob sie nicht wüssten, was los ist. Die Professorin musste informiert werden, dass sie (Anm. d. Red.: Alisa) eigentlich die Studentin ist."

Zwar hat Alisa Perales einen beeindruckenden Bildungsweg hinter sich, dennoch hatte sie laut ihrem Vater manchmal Probleme, Freunde in ihrem Alter zu finden. "Wir hatten einige Schwierigkeiten, Freunde zu finden, weil sie nicht wie eine durchschnittliche 10-Jährige zur Schule gehen und mit ihren Freunden spielen kann", sagte Rafael Perales.

Im Mai wird das Mädchen an der Abschlussfeier des Colleges teilnehmen, danach möchte es an eine Universität wechseln. Vor allem Stanford würde sie überzeugen, um dort ihre Ausbildung fortzusetzen und eine Karriere in der Informatik anzustreben.

"Sie steht erst am Anfang. Das ist das, was mich am meisten schockiert. Es waren zwar nur zehn Jahre, aber wir haben schon viel erreicht", erklärte der Vater der begabten Studentin abschließend.