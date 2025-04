In der Wildnis verschollen: Bub (2) wird von Hund gerettet

Am Montag um etwa 5 Uhr Nachmittag verschwindet der kleine Boden Allen aus seinem Zuhause in Seligman, Arizona - bekleidet mit einem blauen Trägershirt und seinen Pyjamahosen. Als die Eltern des Zweijährigen das Verschwinden bemerken, verständigen sie die Polizei.

Jede Stunde zählt. Denn die Landschaft hier in Arizona, rund 160 Kilometer südlich des Grand Canyon, ist eine für Menschen unwirtliche: Felsen, Schluchten, Gesteinsbrocken. Hier leben Berglöwen, Kojoten, ab und an sichtet man Bären. Während der Suche nach dem Buben werden vom Hubschrauber aus zwei Berglöwen gesichtet.

16 Stunden später: Farmer Scottie Dunton steigt in seinen Pick-up Truck, um in die Stadt zu fahren. Als er in seinen Wagen klettert, sieht er seinen Hund Buford entlang des Grundstückzauns marschieren. An der Seite des Schutzhundes: ein kleiner Blondschopf. "Ich habe in der Früh von dem verschwundenen Kind gehört, ich wusste sofort, dass er das war", sagt der Farmer später gegenüber NBC.