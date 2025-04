Jasmin Tawil: Was macht sie heute und wo lebt sie?

Jasmin Tawil (42) wurde durch ihre Rolle als Franziska Reuter in der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) einem breiteren Publikum bekannt. 13 Jahre war sie mit dem Musiker Adel Tawil liiert, 2014 folgt die Trennung. Kurz darauf wanderte sie in die USA nach Hawaii aus und versuchte sich erneut als Sängerin.

Umzug nach Costa Rica, Verhaftung, Psychiatrie Zwischenzeitlich war sie laut eigenen Angaben obdachlos und tauchte unter. Im Sommer 2019 verkündete die Schauspielerin, Mutter ihres Sohns Ocean Malik (5) geworden zu sein. Auf Costa Rica suchte die 42-Jährige ein neues Zuhause für sich und ihr Kind.

Anfang 2023 geriet sie jedoch mit dem Gesetz in Konflikt und wurde festgenommen. Ocean war zwischenzeitlich in einer Pflegeeinrichtung und Tawil wurde für mehrere Tage in einer psychiatrischen Klinik in San José untergebracht. Im Interview mit RTL beschreibt sie die Zeit rückblickend als "das Schlimmste, was ich je erlebt habe."

Wie geht es Jasmin Tawil heute und wo lebt sie? Mit ihrem Sohn, der bald sechs Jahre alt wird, ist sie wieder vereint und lebt Medienberichte zufolge wieder Deutschland. Von dort aus teilt sie immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Eine Instastory, die sie unlängst gepostet hat, sorgte jedoch für Unmut bei Zuschauern. Während die 42-Jährige für eine Videosequenz in die Kamera spricht, hört man Sohn Ocean im Hintergrund reden. Daraufhin weist sie ihn mehrmals zurecht, schreit ihn an und befiehlt ihm, in sein Zimmer zu gehen und die Türe abzuschließen.

Sohn angeschrien: Zuschauer reagieren mit Kritik Kurz darauf wurde die 42-Jährige offenbar bei den Behörden gemeldet und ein Betreuer beantragt. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat auch eine Vermutung: "Ich war auch gerade beim Jugendamt, und wer auch immer mich da schon wieder gemeldet hat und versucht, mir Steine in den Weg zu legen, ist ja ganz klar, von wem das kommt: von meinem Vater und meinem Ex-Mann." Zudem hätten sie Nachrichten erreicht, dass sie ihr "Kind doch bitte nicht so behandeln" soll. Tawil findet dazu klare Worte: "Also erst mal: Der hatte nichts und was bildet ihr euch überhaupt ein, euch in irgendeiner Weise hier einzumischen in die Beziehung zwischen meinem Sohn und mir? Wie kann es Frauen geben, die da in irgendeiner Weise sich in ein paar Sekunden erlauben, ein Urteil zu bilden?", echauffiert sie sich.

Handy soll Kontakt mit Vater erleichtern Damit ihr Sohn regelmäßig Kontakt mit seinem Vater haben kann, hat sie dem Fünfjährigen nun ein Handy organisiert und ihm den Messenger-Dienst WhatsApp installiert. "Ich finde, es ist wichtig, dass sie Kontakt haben, wenn sie schon seit fast sechs Jahren keinen direkten Kontakt haben. Sechs Jahre darf er seinen Papa nicht sehen, weil sein Papa darf das Land nicht verlassen, der hat Mist gebaut und ich hab Mist gebaut, weil ich zu lange als Deutsche in Amerika war und jetzt zehn Jahre nicht einreisen darf", erklärt sie auf Instagram. Das Visa-Gesetz würde Familien zerstören, berichtet sie unter Tränen.

Jasmin Tawil will Firma aufbauen Dennoch betont sie, dass es ihr gut gehe: "Ich habe wunderbar geschlafen, ich habe wunderbar gefrühstückt, ich arbeite und ich baue meine Firma auf." Um was es sich genau handelt, hat sie noch nicht verraten, jedoch ist die 42-Jährige derzeit auf der Suche nach Sponsoren, einem Social-Media-Manager sowie einem App-Designer.

In einem weiteren aktuellen Instagram-Reel bietet sie ihre Modeschmuck-Uhr für 500 Euro zum Verkauf an. Mit dem Erlös möchte sie Ocean Fußballkleidung und ein Fahrrad kaufen.