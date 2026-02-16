Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam hat bei den Olympischen Winterspielen bereits zwei Medaillen kassiert. Vor den Augen ihres jubelnden Verlobten und US-Influencers Jake Paul feierte sie in 1:12,31 Minuten in der 1.000-m-Distanz ihren größten Erfolg ihrer Karriere vor Femke Kok (1:12,59). Ihre niederländische Kollegin Kok hat anschließend im Rennen über 500 Meter Gold gewonnen und damit im teaminternen Duell mit Jutta Leerdam zurückgeschlagen. Die 27-Jährige durfte eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Leerdam stand 2022 erstmals auf Olympia-Eis in Bejing.

Influencer als Unterstützer bei Olympia Jake Paul ist auf den Erfolg seiner sportlichen Verlobten sehr stolz und teilte ein Video im Netz, dass ihn dabei zeigt, wie er kurz nach ihrem Sieg in Tränen ausbricht. Auf Social Media schreibt er unter ein anderes Video, in dem er die 27-Jährige hochhebt: "Wir haben gerade einen der wichtigsten sportlichen Momente überhaupt erlebt. (...) Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin."

Wie lange sind Jake Paul und Jutta Leerdam zusammen? Der Influencer und die Olympia-Athletin verliebten sich 2023 ineinander.

Nur zwei Jahre später, im März 2025, verlobte sich das Pärchen.

sich das Pärchen. Die Liebenden kamen über Instagram erstmals in Kontakt miteinander, woraus eine Beziehung entstand.

Wer ist Jake Paul? Der 29-Jährige wurde als Influencer berühmt und verfolgt erst seit 2020 eine Karriere als Boxer. Zuletzt stand er mit Boxlegende Mike Tyson und dem britischen Boxer Anthony Joshua im Ring. Während er Tyson in die Knie zwingen konnte (es wurde spekuliert, dass es sich dabei nur um einen "Schaukampf" gehandelt habe), musste er bei Joshua eine Niederlage sowie einen Kieferbruch einstecken.

Jake Paul hat auf Instagram knapp 29 Millionen Fans, auf YouTube folgen ihm 21 Millionen. Er und sein Bruder Logan Paul (knapp 27 Millionen Follower auf Instagram) erlangten erstmals 2013 Popularität auf dem Videoportal Vine. Dort postete das Geschwisterpärchen zahlreiche witzige Kurzvideos, bevor Vine 2017 eingestellt wurde. Die Paul-Brüder waren daraufhin auf YouTube vertreten.

Die vielen Skandale um Jake Paul Nicht nur mit seinen Boxkämpfen sorgte der 29-Jährige für Aufsehen, auch mit seinen Kommentaren gegen den US-Ski-Freestyler Hunter Hess war er in den Schlagzeilen. Der Influencer kritisierte Hess, nachdem er sich über das teils brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten in den USA geäußert hatte. Hess sagte, es rufe "gemischte Gefühle" hervor, die USA im Moment zu vertreten. "Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert", sagte der 27-Jährige.

Influencer wetterte gegen Bad Bunny Jake Paul schrieb auf der Plattform X (vormals Twitter) an Hess gerichtet: "Von allen echten Amerikanern: Wenn Du dieses Land nicht repräsentieren willst, dann zieh doch woanders hin." Dafür hagelte es für Paul ebenfalls Kritik, da er nicht in den USA, sondern Puerto Rico lebt. Das bekam der ehemalige Musiker auch zu spüren, als er gegen Superbowl-Halbzeitshow-Act Bad Bunny wetterte.

"Schaltet diese Halbzeitshow ab. Da tritt ein angeblicher amerikanischer Bürger auf, der Amerika öffentlich hasst. Das kann ich nicht unterstützen", kommentierte er den Auftritt des Puerto Ricaners auf X. Offensichtlich wollte er dem Sänger seine Staatsbürgerschaft absprechen, wobei Puerto Rico ein nicht inkorporiertes Gebiet der USA und demnach dem Land zugehörig ist. Sein Bruder Logan äußerte sich ebenfalls und nahm den meistgestreamten Künstler weltweit in Schutz: "Ich liebe meinen Bruder, aber damit bin ich nicht einverstanden. Puerto Ricaner sind Amerikaner, und ich freue mich, dass sie die Gelegenheit bekamen, das Talent ihrer Insel zu präsentieren."

Partyexzesse und Betrug In der Vergangenheit sorgte Paul für Aufsehen mit seiner Musikgruppe Team 10, die nicht nur für Lieder, sondern auch für Ausschreitungen in ihrer Villa bekannt waren. Die Party-Exzesse und gefährlichen Stunts, die der US-Amerikaner im Garten durchführte, kosteten Paul 2017 sogar seine Rolle in der Disney-Show "Bizardvaark". Dazu reihten sich Anschuldigen von Betrug gegen den 29-Jährigen als er 2018 einen "Kurs" veröffentlicht hatte.

Darin wollte er seinen Fans beibringen, wie sie zu Social-Media-Stars aufsteigen und seinem "Team 1000" beitreten können.

Dies ist jedoch nie passiert und schnell wurde dem YouTuber vorgeworfen, dass er seinen jungen Fans das Geld aus der Tasche ziehen würde. Auch das Bewerben von zwielichtigen Krypto-Deals oder Mystery-Boxen wurden dem YouTuber Jahre später im Netz vorgeworfen.

FBI stürmte Haus von Jake Paul 2020 wurde die Villa des Content Creators vom FBI im Rahmen einer Untersuchung gestürmt. Die Razzia erfolgte nach Pauls Verhaftung im Scottsdale Fashion Square zusammen mit seinem Freund Arman Izadi. Beide Männer wurden wegen Hausfriedensbruchs und unerlaubter Versammlung angeklagt, nachdem sie eine plündernde Menge im Einkaufszentrum gefilmt hatten. Die Ausschreitungen ereigneten sich während Anti-Rassismus-Protesten in Arizona. Während der Untersuchung seiner Villa trugen die Beamten zahlreiche Waffen aus dem Haus des Influencers.