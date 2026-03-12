Tierliebe

25.000 Euro: Influencerin zahlt Vermögen für Rettung ihres Katers

Die Social-Media-Bekanntheit Louisa Khovanski beglich eine Tierarztrechnung in Höhe von 25.000 Euro, um das Leben ihres Katers zu retten.
Monika Kässer
12.03.2026, 17:23

Brünette Frau hält schwarzen Kater auf dem Arm

Über 5 Millionen Menschen folgen der Content Creatorin und Fotografin Louisa Khovanski (32) auf Instagram. Mit ihren Beiträgen in den sozialen Medien hat sie sich ein lukratives Standbein aufgebaut – finanzielle Engpässe scheint sie offenbar nicht zu haben. 

Das zeigt auch ihre letzte Tierarztrechnung: Über 25.000 Euro ließ sie springen, um das Leben ihres geliebten Katers zu retten.

Gesundheitszustand von Kater verschlechterte sich erheblich

Die gebürtige Ukrainerin lebt seit über drei Jahren in Kanada. Ihr ständiger Begleiter und ein zentraler Teil ihres Lebens ist ihr Kater Morty, den sie in der Ukraine von der Straße gerettet hat. Eines Tages verschlechterte sich Mortys Gesundheitszustand jedoch plötzlich und er gab beunruhigende Laute von sich. 

Die 32-Jährige erinnert sich im Gespräch mit Need to Know: "Im einen Moment war er noch ganz normal, im nächsten schüttelte er den Kopf und seine Augen huschten überall hin. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde zusehen, wie er vor meinen Augen stirbt."

"Rettet ihn. Mir ist egal, was es kostet!"

Auch die Tierärzte in der Notaufnahme machten der Influencerin wenig Hoffnung und warnten, dass Morty die Nacht möglicherweise nicht überleben würde. Doch die Tierliebhaberin schwor sich, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Leben ihres Vierbeiners zu retten. "Ich unterschrieb Formulare und dachte nur: 'Rettet ihn einfach. Mir ist egal, was es kostet'", so die Content Creatorin. 

Kater kämpfte zwei Wochen ums Überleben

Über zwei Wochen kämpfte Morty in der Tierklinik, erhielt Intensivpflege, mehrere Bluttransfusionen und sogar eine Magensonde, da er zu schwach zum Fressen war. "Ihn mit all den Schläuchen zu sehen, hat mir das Herz gebrochen", erzählt Khovanski. 

Doch die Mühe zahlte sich aus: Morty erholte sich wieder und kam zu Kräften. Selbst die Tierärzte waren erstaunt und nannten ihn eine "Wunderkatze". 

Tierarztkosten in Höhe von über 25.000 Euro

Die Endabrechnung der Behandlung belief sich auf stolze 25.300 Euro. Die Influencerin betont, sie habe "keine Sekunde" gezögert, den Betrag zu begleichen. Heute sind die beiden wieder ein unzertrennliches Team und Khovanski posiert überglücklich mit ihrem Morty auf Instagram und TikTok.

