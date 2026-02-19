Katze von Wiener U-Bahn-Gleis gerettet: Tier öffnete Transporttasche
Diesen Ausflug wird der Stubentiger wohl so bald nicht vergessen: Am Dienstag gegen 15:00 Uhr entdeckte laut Wiener Linien ein Fahrgast am U1-Bahnsteig Südtiroler Platz eine Katze am Gleis und zog den Notstopp.
"Durch die Meldung konnte die Leitstelle umgehend reagieren und hat die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, um die Samtpfote aus ihrer misslichen Lage zu befreien", schildert man den rund einstündigen Einsatz.
Die U1 wurde an der Station während der Rettung im Gleiswechsel geführt und so das Versteck der Katze umfahren.
Nachdem die Katze von der Feuerwehr einfangen wurde, konnte die Katze wieder den Besitzern übergeben werden. Wie es dazu kommen konnte, dass sie überhaupt entwischt ist?
Laut Infos der Besitzer hat die Katze den Reißverschluss der Transporttasche von innen selbst geöffnet. Danach ist sie ihnen vermutlich entwischt und suchte sich ein Versteck, unglücklicherweise im Gleisbereich. Bis auf einen wohl sehr großen Schrecken blieb das Tier unverletzt.
Kommentare