Katze von Wiener U-Bahn-Gleis gerettet: Tier öffnete Transporttasche

Diesen Ausflug wird der Stubentiger wohl so bald nicht vergessen: Am Dienstag gegen 15:00 Uhr entdeckte laut Wiener Linien ein Fahrgast am U1-Bahnsteig Südtiroler Platz eine Katze am Gleis und zog den Notstopp.

"Durch die Meldung konnte die Leitstelle umgehend reagieren und hat die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, um die Samtpfote aus ihrer misslichen Lage zu befreien", schildert man den rund einstündigen Einsatz. Die U1 wurde an der Station während der Rettung im Gleiswechsel geführt und so das Versteck der Katze umfahren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien - Feuerwehr Die Katze versteckte sich im Gleisbereich der U1 an der Station Südtiroler Platz.