Wiener Straßenbahn- und Buslinien werden schneller gemacht

Bereits in den nächsten Wochen könne man Maßnahmen bekanntgeben, erklärte Kathrin Schmidt, Sprecherin der Wiener Linien, auf Anfrage der APA. Wann genau erste Verbesserungen für die Fahrgäste auch tatsächlich spürbar sind, ist aber noch nicht abzuschätzen.

Mehr grüne Wellen und eigene Öffi-Spuren geplant

Bim und Bus sollen nach Möglichkeit nur mehr an der Haltestelle halten und ansonsten auf der Strecke zügig fahren können. Geplant sind unter anderem weitere Ampelbevorrangungen und grüne Wellen, sowie die Beseitigung von besonders anfälligen Falschparker-Hotspots. Außerdem ist vorgesehen, Abbiegespuren anzupassen und zusätzliche Spuren für Straßenbahnen und Busse zu schaffen.

Die Weichen für das Vorhaben werden laut Wiener Linien am heutigen Mittwoch im Gemeinderat gestellt. "Schon jetzt legen die Wienerinnen und Wiener 34 Prozent ihrer Alltagswege mit den Öffis zurück - und wir wollen diesen Anteil weiter erhöhen. Entscheidend ist, dass man mit den Öffis schnell und zuverlässig ans Ziel kommt", sagte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Man wolle die Legislaturperiode nutzen, um den öffentlichen Verkehr "maximal" zu beschleunigen.