Wohnung in Wien-Landstraße brannte aus: 83-Jährige gerettet

Eine Wohnung ist in Wien-Landstraße in der Nacht auf Mittwoch ausgebrannt. Laut Berufsfeuerwehr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Zimmerbrandes gegen 3.00 Uhr in die Paulusgasse alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand das betroffene Appartement bereits komplett in Flammen. Die 83-jährige Inhaberin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sie kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung davon. Wegen der Hitzeentwicklung barsten die Fenster.

Keine weiteren Verletzten

Die Feuerwehr löschte die Flammen ab, gleichzeitig wurden einige Hausbewohner aus dem Gebäude gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Das Wohnhaus wurde belüftet. Die Wohnungsinhaberin wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.