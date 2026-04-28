Knapp 10.000 Follower und Followerinnen hat die schottische Influencerin Ellie Crampsie insgesamt auf TikTok und Instagram. Doch ihre Social-Media-Karriere fand ein jähes Ende, nachdem sie zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Grund dafür war, dass die 23-Jährige letztes Jahr mit Drogen am Flughafen erwischt wurde.

Wie BBC berichtet, wurde die Frau aus Broomhouse (Glasgow) mit 17 Kilogramm Cannabis in ihrem Koffer erwischt. Die Influencerin landete am 16. April 2025 in Edinburgh, nachdem sie über Paris aus Thailand zurückgereist war. Bei ihrer Einreise in ihr Heimatland wollte sie Drogen im Wert zwischen 115.000 bis 150.000 Pfund (circa 132.000 bis 173.000 Euro) einschmuggeln. Die Schottin erklärte gegenüber der Polizei, dass sie von ihrem Ex-Freund zum Drogenschmuggel gezwungen wurde.

Sheriff Graeme Watson räumte gegenüber BBC ein, dass Crampsie „naiv gewesen und möglicherweise von ihrem Ex ausgenutzt worden sei“ . Demnach war der Ex-Partner der Influencerin in Drogengeschäfte verwickelt und soll sie gebeten haben, mit seinem Gepäck einzuchecken. Der 23-Jährigen sei bewusst gewesen, dass ihr damaliger Freund Kontakte zur Drogenszene hatte.

16 Monate in Haft

Crampsies Anwalt, Michael Poggi, erklärte nun vor Gericht, dass die Frau beim Transport der Drogen eine „untergeordnete Rolle“ gespielt habe. Zudem gäbe es „Hinweise auf Druck“ durch andere. Zudem soll eine "viel ältere Person" einen "kontrollierenden Einfluss" auf die Schottin ausgeübt haben.

Bei der Urteilsverkündung räumte Watson ein, dass Crampsie ein „geringeres Maß an Schuld“ treffe, bezeichnete ihre Entscheidung jedoch als „rücksichtslos“. Schlussendlich wurde die 23-Jährige zu einer Gefängnisstrafe von 16 Monaten verurteilt.