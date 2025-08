Fitnesstrainer auf Toilette verblutet: Model-Ehemann verhaftet

In einer Wohnung im New Yorker Stadtteil Harlem ist am vergangenen Freitag der bekannte 34-jähriger Fitnesstrainer Jacob Zieben-Hood tot aufgefunden worden. Er wies laut Polizeiangaben mehrere Stichverletzungen auf und wurde leblos auf der Toilette entdeckt. Nur wenig später wurde sein Ehemann, Influencer und Model Donald Zieben-Hood, festgenommen.

Woran ist Jacob Zieben-Hood gestorben? Jacob Zieben-Hood starb laut Angaben der Staatsanwaltschaft an starken Blutungen infolge mehrerer Stichverletzungen an den Beinen. Besonders relevant war eine Stichwunde an der Rückseite der Wade, die eine Arterie durchtrennte, was letztlich zum Verbluten führte. Zusätzlich wies er Verletzungen am Kopf sowie weitere Stichwunden an den Beinen auf.

Staatsanwaltschaft ermittelt Laut Polizeiangaben befinde sich sein Ehemann Donald derzeit in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Einbruch, illegaler Waffenbesitz und schwerer Verstoß gegen bestehende Schutzanordnungen vorgeworfen. Eine Anklage wegen Tötungsdelikts steht noch aus, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Hinweise auf anhaltende Beziehungskonflikte Nach Angaben der Ermittlungsbehörden war die Beziehung zwischen den beiden Männern seit längerer Zeit von Konflikten geprägt. Zwischen 2022 und 2025 wurden insgesamt neun polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt registriert. Donald Zieben-Hood war in mehreren Fällen festgenommen worden, unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung mit einem Messer. Gerichtliche Schutzanordnungen gegen ihn waren mehrfach in Kraft, wurden jedoch wiederholt verletzt.

Tatnacht: Vater über Streit informiert Laut den vorliegenden Ermittlungen informierte Jacob Zieben-Hood am Vorabend seines Todes telefonisch seinen Vater über einen eskalierenden Streit. Er berichtete, dass sein Partner ihn nicht aus der Wohnung lasse und schickte ein Foto einer Beinverletzung. Nachbarn gaben an, in der Nacht gegen 4 Uhr Geräusche im Gebäude wahrgenommen zu haben. Die Polizei traf den mutmaßlichen Täter mit Schnittwunden an, die ärztlich versorgt werden mussten.