Am 1. August haben die Reality-Stars Gigi Birofio und Yasin Mohamed einen riesigen Schock erlebt, als die beiden im Zuge eines Unfalls fast ihr Leben verloren haben. Die beiden Influencer waren in dem 135.000 Euro teuren Corvette von Birofio unterwegs, als sich der Crash auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld ereignete.

Dass beide Stars überlebt haben, grenzt fast an ein Wunder. Laut RTL war Gigi Birofio auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs und krachte in ein anderes Fahrzeug. Außerdem war der 26-Jährige nicht einmal angeschnallt, das gab er gegenüber den Beamten sogar zu. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Auf Instagram teilten die Content Creator ein Foto von dem demolieren Auto : "Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen. Doch durch Deine Gnade geht es uns gut – kein einziger von uns wurde verletzt. Wir preisen Dich für Deine Liebe und Deinen Schutz! ♥️🙏🏼"

Birofio, der aus Shows wie "Ex On The Beach" oder "Dschungelcamp" bekannt ist, soll mit 100 km/h über die Fahrbahn gefahren sein, obwohl die nasse Fahrbahn eine Gefahrensituation darstellte. Der Influencer rammte das Heck eines VW Touran, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Er und seine 44-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Mohamed berichtete auf Instagram, dass er eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hat.