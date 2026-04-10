Der April wird seinem Ruf mehr als gerecht und zeigt sich von seiner launischen Seite: Während am Ostersonntag die Temperaturen in der Sonne noch über 25 Grad kletterten, sorgt wenige Tage später ein Tiefdruckgebiet für Wolken, Wind und spürbare Abkühlung. Das unbeständige Aprilwetter bringt nicht selten auch kräftige Gewitter mit sich.

Glaubt man dem sogenannten hundertjährigen Kalender, könnte das erste größere Unwetter am 27. April auftreten.