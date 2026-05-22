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Hochzeit im Pflegeheim: Seniorin (85) heiratet große Liebe (92)

Ein britisches Pärchen hat sich im Pflegeheim das Jawort gegeben und nach über zehn Jahren Beziehung den Bund der Ehe geschlossen.
22.05.2026, 14:13

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Zwei Personen halten sich an den Händen, Nahaufnahme in Schwarz-Weiß.

Ein Jahrzehnt lang waren Jimmy Cooper and Andrea Cullen zusammen, bis sie sich im Alter von 92 und 85 Jahren dazu entschlossen haben, eine Hochzeit zu feiern. Die Zeremonie haben sie in dem Pflegeheim abgehalten, wo Cullen zurzeit lebt und täglich von ihrem Partner besucht wird. 

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Hochzeit im Pflegeheim 

Wie BBC berichtet, hat sich das Paar 2016 ineinander verliebt, als es in betreuten Wohnanlagen in der Nähe voneinander lebte. Im Februar zog Cullen ins Charlton Grange Pflegeheim ins englische Shepperton (Surrey). Die Zeremonie wurde von dem Team der Einrichtung organisiert, das Catering wurde von der hauseigenen Küche übernommen. 

Einer der Betreuer der Einrichtung vermählte die beiden Turteltauben, da er nebenbei als Pastor in der Southall Baptist Church tätig ist.

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Hochzeit als Zeichen für ältere Menschen 

Die Braut zeigte sich gegenüber BBC begeistert und schwärmte von ihrem Ehemann, der „sehr freundlich“ sei und sich gut um sie „kümmern“ würde. „Er weiß immer, was ich brauche, um glücklich zu sein“, sagte die frisch Vermählte weiter. Dr. Angad Singh Kooner, ein Vertreter des Pflegeheims, erklärte: „Die Hochzeit zeigt, dass das Leben nicht aufhört, wenn jemand in ein Pflegeheim zieht.“ Kooner betonte weiter, dass auch Menschen in Pflege „weiterhin Beziehungen bilden, Entscheidungen treffen und bedeutungsvolle Momente erleben, unabhängig von ihrem Alter.“

kurier.at, seta  | 

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