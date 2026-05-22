Ein Jahrzehnt lang waren Jimmy Cooper and Andrea Cullen zusammen, bis sie sich im Alter von 92 und 85 Jahren dazu entschlossen haben, eine Hochzeit zu feiern. Die Zeremonie haben sie in dem Pflegeheim abgehalten, wo Cullen zurzeit lebt und täglich von ihrem Partner besucht wird.

Hochzeit im Pflegeheim

Wie BBC berichtet, hat sich das Paar 2016 ineinander verliebt, als es in betreuten Wohnanlagen in der Nähe voneinander lebte. Im Februar zog Cullen ins Charlton Grange Pflegeheim ins englische Shepperton (Surrey). Die Zeremonie wurde von dem Team der Einrichtung organisiert, das Catering wurde von der hauseigenen Küche übernommen.

Einer der Betreuer der Einrichtung vermählte die beiden Turteltauben, da er nebenbei als Pastor in der Southall Baptist Church tätig ist.