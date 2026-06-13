Im Februar dieses Jahres hat die TikTokerin Madelyn Mikelson ihre Großmutter im Alter von 82 Jahren an Krebs verloren. Der Verlust traf sie sehr hart, und im Mai entschied sie sich dazu, ihrer Familie beim Aussortieren der Besitztümer im Haus ihrer Oma zu helfen. Dabei fand sie einen schwarzen Ordner, der eine große Überraschung enthielt.

Frau findet Ordner mit Bildern von Stars In dem Ordner fand die 28-Jährige nicht wie erwartet alte Rechnungen oder Röntgenbilder ihrer Großmutter, Peggy Kelpe, sondern Fotos von unzähligen Schauspielern und Sängern. Zu den Bildern hielt sie handschriftliche Notizen über ihre Geburtstage, Körpergröße sowie Sternzeichen fest. „Ich weiß, dass sie von heißen Kerlen im Himmel umgeben ist“, scherzte Mikelson unter dem Video.

Das Video wurde mehr als 5,4 Millionen Mal angesehen. Die User und Userinnen waren von dem Ordner von Kelpe begeistert: „Die Höhe und die astrologischen Notizen sind das i-Tüpfelchen.“

„Oma hätte Pinterest geliebt.“

„Wie hoch war ihr Budget für die Tinte?“

„Sie hat das Scrollen erfunden 😂“

„Gott, ich liebe Fangirls. Jede Generation. Jedes Leben.“

„Dass McConaughey mit seinem vollständigen Namen genannt wird, aber Ruffalo einfach nur als “Mark„ bezeichnet wird, bringt mich zum Lachen.“

„Hat… hat sie es ihr 'Facebook' genannt?“

Diesen Star hat Oma besonders gern gehabt Gegenüber People erklärte Mikelson, dass sie das Schlafzimmer ihrer Großmutter ausräumen durfte, da sie ein besonders enges Verhältnis mit ihr hatte. Laut der 28-Jährigen war die Verstorbene vor allem für ihre Liebe für das Finanzwesen bekannt. Der Ordner, voll mit Fotos von männlichen Stars, brachte Mikelson und ihre Familie zum Schmunzeln: „Das Einzige, was irgendwie überraschend war, waren die Sternzeichen“, sagte die US-Amerikanerin. „Niemand in unserer Familie wusste, dass sie sich für Sternzeichen interessiert, also haben wir das durch ihren Ordner über sie erfahren.“