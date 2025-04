Salzburger Unternehmen verbietet Privathandys in der Arbeit

Der Fahnenhersteller "Fahnen Gärtner" in Mittersill (Pinzgau) sorgt derzeit mit seinem Handyverbot am Arbeitsplatz für Aufsehen im Netz.

"Schutz der Mitarbeiter"

Der Grund dafür ähnelt dem Handyverbot an Schulen, das ab 1. Mai 2025 in Kraft treten wird. Auch hier begründet das Personalbüro, dass man Konzentration und Leistung fördern wolle. "Weil es eine Ablenkungsproblematik ist, weil wir festgestellt haben, dass die Mitarbeiter, allein wenn das Handy am Tisch liegt, sich schon gar nicht mehr so konzentrieren können", erklärte Personalleiterin Heide Deutsch gegenüber dem ORF.