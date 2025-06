Ausfall bei "Handyparken" in Wien: Keine Kulanz für Betroffene

Ein massiver Ausfall der "Handyparken"-App sorgte für Ärger bei Autofahrerinnen und Autofahrern in Wien .

Laut Auskunft von A1 , dem Betreiber der App, handelte es sich um einen technischen Fehler , der im Zuge eines Software-Updates aufgetreten ist. Unternehmenssprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer erklärte gegenüber MeinBezirk , dass die Probleme bereits seit Donnerstag, 12. Juni, um 13:45 Uhr bekannt seien. Seitdem arbeiteten die Technikerinnen und Techniker mit Hochdruck an einer Lösung. Zuvor haben zahlreiche Nutzer auf allestörungen.at von Problemen mit der App berichtet.

Im Wiener Rathaus erfuhr man etwa eine Stunde später, also am Donnerstag gegen 14.30 Uhr von dem Problem, wie ein Sprecher der MA 6 (Rechnungen und Abgaben) dem KURIER berichtet. Behoben werden konnte die Störung erst am Tag danach, sprich Freitag 13. Juni um 10.45 Uhr.

Keine Kulanz, kein Geld zurück

Auf Facebook beschwerten sich unterdessen Nutzerinnen und Nutzer darüber, dass trotz des Ausfalls der App Strafen vergeben wurden. Bei der MA 6 heißt es dazu: "Aus jetziger Sicht wird es keine Kulanz geben." Sprich: Nutzerinnen und Nutzer, die in diesem Zeitraum bestraft wurden, werden ihr Geld nicht zurückbekommen.