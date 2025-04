Manfred Kratz ist tot: Am 8. April verstarb der Gastronom mit 71 Jahren. Im spanischen Marbella war er unter anderem als "Würstchenkönig" bekannt. Fans kannten Kratz auch durch die Doku-Reihe "Familie Kratz – Jetzt geht’s um die Wurst", die 2012 erstmals ausgestrahlt wurde.

Mit ihrem Vater war sie auch im Familienbusiness Kratz Grill Garden in Málaga tätig.

Die Nachricht von seinem Tod erhielt seine Tochter Rebecca, die ebenfalls durch "Goodbye Deutschland" bekannt wurde, im Urlaub. Laut RTL versucht die TV-Darstellerin so schnell wie möglich zu ihrer Familie zu gelangen. Rebecca Kratz war in der Vergangenheit die beste Freundin von Auswanderin Daniela Katzenberger , die ebenfalls bei "Goodbye Deutschland" mitgewirkt hatte.

Fans nehmen Abschied

In einem emotionalen Posting verabschiedete sich der offizielle Account der TV-Show "Goodbye Deutschland" von Kratz: "Manni war nicht nur ein Unternehmer mit Kultstatus an der Costa del Sol, sondern auch ein Familienmensch, der für seine Tochter immer da war. Er lebte für das, was er liebte: sein Geschäft, seine Grillabende, seine Freiheit - und vor allem seine Familie."