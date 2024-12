Der 25-jährige Influencer Gigi Birofio ist aus mehreren Reality-TV-Formaten ("Ex on th Beach", "Dschungelcamp") bekannt. Sogar einen eigenen Kinofilm sowie ein eigenes Modelabel hat der Deutsche mit italienischen Wurzeln auf den Markt gebracht. Vorweg: er ist Single aber er hat ganz konkrete Vorstellungen, wie seine perfekte Freundin sein soll.

Gigi Birofio möchte eine Tochter haben

Der Influencer hat eine genaue Vorstellung, wie die Frau an seiner Seite sein sollte: "Sie muss Mutterinstinkte haben, sie muss ein Familienmensch sein, sie muss über meine Witze lachen und ein ganz großes Herz haben", erklärte Birofio gegenüber Promiflash. Vor allem der Kinderwunsch schlummert schon seit einiger Zeit in dem "Kampf der Reality-Stars"-Promi: "Ich brauche ein Baby, das vervollständigt mich dann, glaube ich." Birofio wäre gerne der Vater einer Tochter, das hatte er bereits in der Show "Love Island VIP" ausgeplaudert.