Geschenke sollten idealerweise perfekt zur Person passen, das Gefühl vermitteln, dass man sie durch und durch kennt und ihre Wünsche quasi von den Augen abgelesen hat. Tatsächlich steht man bei Freunden und Kollegen jedoch oft ratlos da. Hätte man in den Gesprächen der letzten Monate besser aufgepasst, wäre das hilfreich gewesen – aber wer denkt im Sommer schon an Weihnachten? Wir haben Menschen gefragt, welche universellen Geschenke ihrer Meinung nach immer gut ankommen.

Selina, 28: "Erlebnisgutscheine für actionreiche Abenteuer, Kurse oder schicke Dinner sind immer gern gesehen!" "Wir wollen häufig Menschen beschenken, die meistens "eh schon alles" haben. Geschenke, die sich nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Freundes- und Familienkreis bewährt haben, waren entweder immer selbst gebastelt oder Erlebnisgutscheine. Wenn ich das Gefühl habe, dass sich bei einem Geschenk besonders viel Mühe gegeben wurde, dann ist mir der "Preis" ganz egal. Solange es eine persönliche Note hat, dann kann es auch nur eine kleine Karte mit ein paar netten Worten sein. Je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, wie wichtig es ist, zusammen Zeit zu verbringen."

Nadine, 25: "Wer beim Lesen an mich denken muss, hat gewonnen." "Was mir immer eine Freude bereitet, sind Bücher, bei denen andere während des Lesens an mich denken mussten. Es sind manchmal eben die Kleinigkeiten, die viel hermachen. Oder – sofern man meinen Geschmack kennt – schöner Schmuck. Meistens sollten es aber eher schlichte Sachen sein, damit man sie öfter tragen kann. Nicht jeder trifft meinen Stil, aber schon alleine der Versuch bereitet mir trotzdem Freude. Aber auch Sofortbildkameras kommen immer gut an. Entweder die aus der Drogerie oder die Fuji Instax Mini und ein Paket Filme dazu."

Leo, 27: "Mein Go-to-Geschenk sind Fan-T-Shirts." "Gemeint sind damit Leiberl mit Motiven, Logos, Schriftzügen oder Bildern, die man im Handel schwer bekommt, die der beschenkten Person aber in irgendeiner Form etwas bedeuten könnten. Immerhin gibt es genug Seiten, mit deren Hilfe man Shirts designen kann. Deine beste Freundin ist der größte Tchibo-Fan der Welt? Tchibo-Shirt. Dein Bruder war in seiner Kindheit besessen von diesem einen Linkin-Park-Album? Cover auf ein "Spreadshirt" drucken."

Steffi, 30: "Ich schwanke zwischen Schmuck und Selbstverteidigungsanhänger." "Ich achte bei Geschenken immer darauf, dass sie im Alltag nützlich sind. Wenn man sich an diesem Prinzip orientiert, findet man auch für all jene etwas, die schon alles haben. Eine gute Kombi, die bei Oma, Mama oder der Schwiegermama immer gut ankommt, ist das Relaxpaket: Duftkerze, Kuschelsocken und Bademantel. Ebenfalls ein praktisches, wenn auch nicht ganz so entspannendes Geschenk für Freundinnen: Selbstverteidigungs-Schlüsselanhänger. Die gibt es vor allem in kleinen Etsy-Shops – in allen erdenklichen Ausführungen."

David, 31: "Ich frage einfach nach." "Ich habe es mir angewöhnt, einfach nachzufragen. Gerade in Hinblick auf die Nachhaltigkeit sollen die Beschenkten doch lieber selbst einen Tipp abgeben, bevor man ein staubfangendes Panikgeschenk besorgt."

