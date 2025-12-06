Zwei verschränkte Hände mit einem goldenen auffälligen Ring auf einer Hand
Inspiration: Trendige Schmuck-Geschenke für Weihnachten

Statement-Halsketten treffen auf farbig-filigrane Diamanten und bunte Steine wie grünen Marmor.

von Christina Michlits

06.12.25

46-220329062
©Hersteller

Nussknacker von Pandora, ab  69 € 

 

 

 

 

46-220329061
©Hersteller

Ohrringe von Juwelier Wagner, ab  4.620 €

46-220329064
©Hersteller

Halskette von Bulgari, ab  8.900 €

46-220329018
©Hersteller

Große Ohrclips von Saint Laurent, ab  1.500 €

46-220329024
©Hersteller

Diamantring von Chopard, ab  2.470 €

 

46-220329065
©Hersteller

Kette von Polène Paris, ab 190 €

46-220329060
©Hersteller

Marmorring von Bottega Veneta, ab 1.000 €

46-220329019
©Hersteller

 Armreif von Massimo Dutti via Zalando, ab 79 €

46-220329022
©Hersteller

Diamantring von Von Köck, ab  5.900 €  

 

46-220329026
©Hersteller

 Perlenohrringe von Bruna The Label, ab  69 €

46-220329021
©Hersteller

Vienna-Kollektion-Kette von Swarovski, ab 900 €

46-220329025
©Hersteller

Ringe aus Stein von Mussels and Muscles, ab  39 €

46-220329057
©Hersteller

 Armband von Vanessa Baroni, ab  69 €

