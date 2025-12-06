Inspiration: Trendige Schmuck-Geschenke für Weihnachten
Statement-Halsketten treffen auf farbig-filigrane Diamanten und bunte Steine wie grünen Marmor.
Nussknacker von Pandora, ab 69 €
Ohrringe von Juwelier Wagner, ab 4.620 €
Halskette von Bulgari, ab 8.900 €
Große Ohrclips von Saint Laurent, ab 1.500 €
Diamantring von Chopard, ab 2.470 €
Kette von Polène Paris, ab 190 €
Marmorring von Bottega Veneta, ab 1.000 €
Armreif von Massimo Dutti via Zalando, ab 79 €
Diamantring von Von Köck, ab 5.900 €
Perlenohrringe von Bruna The Label, ab 69 €
Vienna-Kollektion-Kette von Swarovski, ab 900 €
Ringe aus Stein von Mussels and Muscles, ab 39 €
Armband von Vanessa Baroni, ab 69 €
Kommentare