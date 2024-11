Überraschungs-Hochzeit des Jahres: Gavin Casalegno hat geheiratet

Er hat uns alle in "The Summer I Turned Pretty" verzaubert, doch der Frauenschwarm ist jetzt ganz offiziell unter der Haube: Schauspieler Gavin Casalegno hat überraschend seine Verlobte Cheyanne King geheiratet. Ganz traditionell in weiß und unter freiem Himmel.

Reaktionen der Fans: Enorme Überraschung Die Ankündigung der Hochzeit kam völlig unerwartet, was die Fans in den sozialen Medien vorwiegen überrascht zurückließ. "Okay, krasse Ankündigung", kommentierte ein Fan in Anspielung auf die spontane Veröffentlichung des Hochzeitsfotos auf Instagram. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gavin Casalegno seine Beziehung mit Cheyanne nie offiziell bestätigt, was die Fans noch mehr überraschte. Tatsächlich ist bis heute unklar, wann das Paar sich erstmals näher kam. Laut dem Magazin People erschien das erste gemeinsame Foto der beiden im September 2023.

Wer ist Cheyanne King? Cheyanne, die jetzt den Namen Casalegno trägt, beschreibt sich auf Instagram selbst als "Tochter des höchsten Gottes" und stellt in ihren Storys auch eine starke religiöse Verbindung in den Vordergrund. Hauptberuflich ist Cheyanne Krankenschwester, sie hatte an der Baylor University zuvor Pflegewissenschaften studiert. In den sozialen Medien haben Fans bereits festgestellt, dass Cheyanne in einigen ihrer Selfies eine verblüffende Ähnlichkeit mit Gavins "The Summer I Turned Pretty"-Co-Star Lola Tung aufweist.

Gavins vergangene Beziehung mit Larsen Thompson Vor seiner Beziehung mit Cheyanne King war Casalegno sechs Jahre lang mit dem Model Larsen Thompson liiert. Diese Beziehung endete im August 2022. Die Trennung markierte das Ende einer langen gemeinsamen Zeit, und nur ein Jahr später überraschte der Schauspieler nun mit seiner neuen Liebe und Hochzeit.