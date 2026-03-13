Studierende einer Universität im US-Bundesstaat Florida gerieten in Panik, als eine aggressive Gans den Campus unsicher machte und jeden angriff, der ihr zu nahe kam. Eine Studentin filmte die Szene und stellte das Video online – seitdem verbreitet es sich rasant in den sozialen Medien.

Kanadagans attackierte mehrere Studierende In den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Kanadagans wiederholt die Flügel ausbreitet, den Hals nach vorne streckt und ein drohendes Zischen von sich gibt. Anschließend stürmt sie gezielt auf Studierende zu, die sich am Campus der Florida A&M University tummeln und versuchen, an dem Tier vorbeizukommen.

Video geht viral Studentin Naiké Owens zückte ihr Handy und filmte die Szene, die bei den Passanten zugleich Panik und Gelächter auslöste. Wie Fox 13 News berichtet, erklärte Owens: "Ich habe beobachtet, wie sie zwei andere Personen angegriffen hat, bevor ich das Mädchen mit der Kamera erwischt habe." Dabei handelte es sich um eine junge Frau, die von der territorialen Gans attackiert wurde und dabei zu Boden fiel. Zum Glück könnte sie Gesicht und Kopf schützen und sich rasch wieder aufrappeln.