Aggressive Gans attackiert Studenten an Uni-Campus – Video geht viral
Studierende einer Universität im US-Bundesstaat Florida gerieten in Panik, als eine aggressive Gans den Campus unsicher machte und jeden angriff, der ihr zu nahe kam. Eine Studentin filmte die Szene und stellte das Video online – seitdem verbreitet es sich rasant in den sozialen Medien.
Kanadagans attackierte mehrere Studierende
In den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Kanadagans wiederholt die Flügel ausbreitet, den Hals nach vorne streckt und ein drohendes Zischen von sich gibt. Anschließend stürmt sie gezielt auf Studierende zu, die sich am Campus der Florida A&M University tummeln und versuchen, an dem Tier vorbeizukommen.
Video geht viral
Studentin Naiké Owens zückte ihr Handy und filmte die Szene, die bei den Passanten zugleich Panik und Gelächter auslöste. Wie Fox 13 News berichtet, erklärte Owens: "Ich habe beobachtet, wie sie zwei andere Personen angegriffen hat, bevor ich das Mädchen mit der Kamera erwischt habe."
Dabei handelte es sich um eine junge Frau, die von der territorialen Gans attackiert wurde und dabei zu Boden fiel. Zum Glück könnte sie Gesicht und Kopf schützen und sich rasch wieder aufrappeln.
Sind Gänse gefährlich für Menschen?
Obwohl Kanadagänse in der Regel als ungefährlich gelten, kann es insbesondere während der Brutzeit im Frühjahr zu aggressivem Verhalten kommen. Menschen, die sich beispielsweise in die Nähe ihrer Nester oder ihrer Küken begeben, können von den Gänsen gezwickt und gebissen werden und durchaus kleine Schnittwunden erleiden.
Bei Kindern oder älteren Personen besteht sogar die Gefahr von Prellungen oder in seltenen Fällen sogar Knochenbrüchen, wenn sie mit ihren kräftigen Flügeln zuschlagen – immerhin haben sie eine beachtliche Flügelspannweite von 1,5 bis 1,8 Metern. Die Panik der Studierenden in dem Video war also nicht unbegründet.
