Der mexikanische Profifußballspieler Alexis Vega vom Verein Deportivo Toluca F.C. sorgt derzeit für Lacher in den sozialen Medien. Weil er zu sehr in sein Smartphone vertieft war, lief er gegen ein Straßenschild.

Wegen Handy: Profifußballer läuft gegen Schild Der Offensivspieler nahm die Situation jedoch mit Humor und kam mit einem Schrecken davon. Umstehende Fans haben den Moment zufällig gefilmt und anschließend ins Netz gestellt. Seitdem verbreiten sich die Videos rasant im Internet.

Im Video ist zu sehen, wie Vega in Trainingskleidung, mit Kopfhörern im Ohr und tief ins Gesicht gezogener Kappe zügig am Straßenrand nahe des Mannschaftsbusses entlanggeht. Für ein Spiel im CONCACAF Champions Cup ist sein Team nach San Diego gereist.

Video geht im Netz viral Gedankenversunken blickt der Fußballer auf sein Handy und achtet dabei nicht auf die Umgebung. Plötzlich läuft er gegen ein Straßenschild und wird von diesem leicht zurückgestoßen. Vega schaut direkt in die Kamera und muss dabei über sich selbst lachen. Zahlreiche Fans und Medienvertreter, welche die Ankunft der Mannschaft verfolgt hatten, wurden Zeugen des kleinen Missgeschicks.