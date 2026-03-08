Ein TikTok-Video von User Ben Lazarus zeigt, wie sein Freund erstmals Fleisch isst. Ziggy Murphy hat sein ganzes Leben lang noch nie Tiere gegessen und lebt als Vegetarier. Eine Wette sollte dies nun ändern: Entscheidet sich Murphy dazu, seine Prinzipien zu brechen, dann würden ihm seine Freunde ein 120-Dollar-Steak (circa 103 Euro) kaufen. Gesagt, getan: Murphy probierte nicht nur Rind-, sondern auch Hühnerfleisch. Das war seine Reaktion.

Vegetarier isst erstmals Fleisch "Mein vegetarischer Freund meinte spaßhalber, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Fleisch probieren würde, wenn wir ihm das 120-Dollar-Steak kaufen", heißt es in dem Video von Lazarus, das seinen Freund beim Gespräch mit einem Kellner zeigt. Kurz darauf wird das Steak serviert, das rosa gebraten wurde. Während Murphy etwas unsicher auf die Gabel schaut, nimmt er ein Stück Steak in den Mund. Kurz darauf erklärt Lazarus in dem Video weiter, dass sein Freund auch Hühnerfleisch probiert hat.

Rind- oder Hühnerfleisch: Was schmeckt besser? Schlussendlich heißt es im Video, dass das Rindfleisch dem Vegetarier nicht gemundet hat. Das Hühnerfleisch habe ihm sogar besser geschmeckt. Das Video wurde fast sechs Millionen Mal angesehen und in den Kommentaren äußerten sich unzählige User und Userinnen zu den Szenen. "Was meinst du mit: 'Das Steak hat ihm nicht geschmeckt?'", fragte ein schockierter Nutzer. "Ich liebe es, wie er sich auf den Geschmack fokussiert", kommentierte ein anderer User.

Zähe Konsistenz als Kritikpunkt Gegenüber People erklärte Murphy, dass sich seine ganze Familie vegetarisch ernährt. Kein Fleisch zu essen, würde mit "vielen Gründen" zusammenhängen und deshalb habe er schon früh in der Kindheit damit begonnen, keine Tiere zu verzehren. Er erklärte, dass er mit Lazarus bei einem Geburtstagsessen war und die Person, die gefeiert hat, auf die Wette mit dem Steak eingestiegen ist.