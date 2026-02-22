Eindringling wurde in Donald Trumps Anwesen in Florida erschossen

Trump selbst hielt sich in Washington auf. Der Vorfall habe sich gegen 01.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MEZ) am Nordtor des Mar-a-Lago-Clubs in West Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit.

Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen bewaffneten Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte.

Schrotflinte und Benzinkanister

Der Mann sei Anfang 20 gewesen und er habe eine Schrotflinte und einen Benzinkanister mit sich geführt. Laut einer Aussendung des Secret Service stammt der Verdächtige aus North Carolina. Er wurde laut AP vor einigen Tagen von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Die Absichten des Verdächtigen sind laut Reuters noch nicht vollends geklärt. Das Weiße Haus gab noch keine offizielle Stellungnahme ab.

Die USA erleben derzeit eine Welle politischer Gewalt. Trump überlebte im Jahr 2024 zwei Attentatsversuche, darunter einen auf seinem Golfplatz in West Palm Beach. Im Juni 2025 wurden die demokratische Abgeordnete im Bundesstaat Minnesota, Melissa Hortman, und ihr Ehemann erschossen. Monate später wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk getötet.