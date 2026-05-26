Mehr als 2,4 Millionen Menschen folgen Gabriel Ganley auf Instagram. Der brasilianische Influencer und Bodybuilder ist für seine Work-out-Postings und Videos bekannt. Doch jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Der 22-Jährige ist tot.

Todesursache weiterhin unklar

In seinem letzten Posting vom 22. Mai zeigte er sich noch im Fitnesscenter und posierte mit seinen trainierten Beinen vor der Kamera. Nur einen Tag später, am 23. Mai, wurde Ganley von einem Freund leblos in der Küche seiner Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte die Familie zwei Tage lang nichts von dem Content Creator gehört.

Laut CNN Brasil wurde sein Tod als verdächtig eingestuft. Die Ermittlungen sind noch im Gange. Die Zivilpolizei fand und beschlagnahmte verschiedene Medikamente in der Wohnung des Influencers. Es soll untersucht werden, ob es sich dabei um Steroide handelt.