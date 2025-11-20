Im Zuge des viralen Trends um Dessert-Früchte, die der französische Spitzenkonditor Cédric Grolet weltweit bekannt gemacht hat, tauchten auch die sogenannten "Frozen Desserts" auf. Zahlreiche Taste-Test-Videos fluteten Instagram und TikTok und trugen damit zum nächsten großen Food-Hype bei. Bislang waren die Eis-Früchte nur in Deutschland erhältlich, doch jetzt gibt es sie auch in Österreich zu kaufen.

"Frozen Dessert": Was ist drinnen?

Mango, Pfirsich, Zitrone: Beim ersten Biss knackt die täuschend echt aussehende Fettglasur der Eis-Früchte ganz leicht, ehe im Inneren cremiges Fruchteis zum Vorschein kommt. Viele erhoffen sich den ASMR-Crunch einer Schokoladenummantelung, doch mehr als ein minimales Knacken gibt es nicht.

Vor allem die Optik und das besondere Essens-Erlebnis machen den Hype aus. Die veganen Eis-Früchte thronen in einer Plastikschale und präsentieren sich wie kleine Kunstwerke.