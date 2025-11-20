Virale Eis-Früchte nun auch in Österreich erhältlich: Wo gibt es sie?
Im Zuge des viralen Trends um Dessert-Früchte, die der französische Spitzenkonditor Cédric Grolet weltweit bekannt gemacht hat, tauchten auch die sogenannten "Frozen Desserts" auf. Zahlreiche Taste-Test-Videos fluteten Instagram und TikTok und trugen damit zum nächsten großen Food-Hype bei. Bislang waren die Eis-Früchte nur in Deutschland erhältlich, doch jetzt gibt es sie auch in Österreich zu kaufen.
"Frozen Dessert": Was ist drinnen?
Mango, Pfirsich, Zitrone: Beim ersten Biss knackt die täuschend echt aussehende Fettglasur der Eis-Früchte ganz leicht, ehe im Inneren cremiges Fruchteis zum Vorschein kommt. Viele erhoffen sich den ASMR-Crunch einer Schokoladenummantelung, doch mehr als ein minimales Knacken gibt es nicht.
Vor allem die Optik und das besondere Essens-Erlebnis machen den Hype aus. Die veganen Eis-Früchte thronen in einer Plastikschale und präsentieren sich wie kleine Kunstwerke.
Wo sind sie in Österreich erhältlich?
Spar Österreich hat die "Frozen Desserts" von Friends of Asia für 2,99 Euro gelistet. Auf der Website kann man nachsehen, in welchen Filialen die Eis-Früchte aktuell verfügbar sind. Allerdings scheinen die gefrorenen Desserts schnell vergriffen zu sein. Das Social-Media-Team von Spar Österreich erklärte auf TikTok unter einem Video:
"Der Hype ist echt groß im Moment, aber wir bemühen uns, schnell wieder neue Ware zu besorgen 💚"
Auch bei Lidl Österreich sind die viralen Früchte-Desserts seit einigen Tagen im Tiefkühlregal zu finden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die originale "Friends of Asia"-Version, sondern eine Eigenkreation des Discounters.
