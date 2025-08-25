In der türkischen Provinz Nevşehir (Kappadokien) hat eine junge Frau einen Fahnenmast, an dem die Nationalflagge wehte, als Pole-Dance-Stange zweckentfremdet und akrobatische Kunststücke vorgeführt. Ein Video der spontanen Tanzeinlage verbreitete sich rasch in den sozialen Medien – und könnte der Touristin nun zum Verhängnis werden. Wegen "unangemessenen Verhaltens" wurde eine Strafanzeige gegen sie gestellt.

Pole Dance an Fahnenmast mit türkischer Nationalflagge In dem viralen Video ist zu sehen, wie eine Frau auf einer Aussichtsplattform in dem kleinen Dorf Uçhisar zunächst kopfüber an einem Fahnenmast hängt, bevor sie akrobatische Pole-Dance-Figuren zum Besten gibt. Nun ermitteln die türkischen Behörden gegen die ausländische Urlauberin, deren Name und Nationalität unbekannt sind. Der Vorwurf lautet: öffentliche Herabwürdigung des türkischen Staates und Beleidigung von Staatssymbolen.