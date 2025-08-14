Das Video aus einem Flugzeug in Nigeria sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen. Darin ist zu sehen, wie eine Passagierin eine Stewardess ohrfeigt und anschließend gewaltsam aus der Maschine gezogen wird. Der Auslöser des Eklats: Die Frau soll sich geweigert haben, der Anweisung des Piloten Folge zu leisten, ihr Handy vor dem Start auszuschalten. Auch den Anweisungen der Besatzung soll sie sich widersetzt haben.

Die Maschine der Fluggesellschaft Ibom Air sollte ursprünglich von Uyo nach Lagos fliegen. Aufgrund eines Zwischenfalls an Bord entschied sich der Pilot jedoch dazu, den Start vorerst abzubrechen.

Warum Flugmodus aktivieren? Der Flugmodus deaktiviert alle drahtlosen Verbindungen wie Mobilfunk, Mobile Daten, WLAN und Bluetooth. Um Störungen von Funkverbindungen sowie sämtlicher Kommunikationssysteme des Flugzeugs zu vermeiden, werden Passagiere insbesondere bei kritischen Flugphasen (Start und Landung) gebeten, das Handy auszuschalten oder den Flugmodus zu aktivieren.

Frau wollte Handy trotz Anweisung nicht ausschalten Wie "Daily Mail" berichtet, soll eine Passagierin darauf bestanden haben, ihr Mobiltelefon lediglich in den Flugmodus zu versetzen – trotz mehrfacher Aufforderung der Crew, das Gerät vollständig auszuschalten. Ein Mitreisender soll ihr schließlich das Handy aus der Hand gerissen und es eigenständig ausgeschaltet haben.

Frau schlug auf Stewardess ein Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung beruhigte sich die Lage zunächst während des Flugs, eskalierte jedoch nach der Landung in Lagos erneut. Die Frau habe offenbar gewartet, bis alle anderen Passagiere den Flieger verlassen hatten und dann die Stewardess gezielt konfrontiert und körperlich angegriffen.

Berichten zufolge habe sie zudem versucht, einen Feuerlöscher gewaltsam zu entfernen. Der Pilot alarmiert daraufhin umgehend die Flughafensicherheit. Bis zum Eintreffen der Sicherheitskräfte verhinderte die Stewardess, dass die Passagierin das Flugzeug verließ, woraufhin es zu besagter Ohrfeige sowie einem Handgemenge kam. Das Sicherheitspersonal brachte die Frau schließlich gewaltsam aus der Maschine – dabei riss ihr Oberteil. Anschließend wurde sie der nigerianischen Polizei übergeben.

Lebenslanges Flugverbot für Passagierin In einem offiziellen Statement der Fluggesellschaft heißt es, das Verhalten der Passagierin habe "eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit unserer Besatzung, Passagiere und des Flugzeugs" dargestellt. Als Konsequenz wurde der Passagierin ein lebenslanges Flugverbot mit Ibom Air erteilt.