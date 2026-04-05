Ein Video, das den Blick ins Cockpit eines Flugzeugs zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Der Grund: Die Frontscheibe der Maschine ist nahezu vollständig mit einer Sonnenblende bedeckt, sodass die Piloten kein freies Sichtfeld haben.

TikTok-Video mit 22 Millionen Views Veröffentlicht wurde die Aufnahme von einem TikTok-Nutzer, der offenbar mit der Luftfahrtbranche vertraut ist, da sein Profil bereits mehrere Videos aus Cockpits enthält. Der letzte Clip wurde über 22 Millionen Mal aufgerufen und rund 11.000 User kommentierten den ungewohnten und beängstigenden Anblick. Einer fragt: "Was, wenn plötzlich ein anderes Flugzeug vor ihnen auftaucht?! 😳"

Cockpitscheibe komplett mit Sonnenblende abgedeckt Wegen der starken Sonneneinstrahlung war die Cockpitscheibe mit zwei großen Sonnenblenden abgedeckt. Beide Piloten saßen wie gewohnt am Steuer und unterhielten sich, während das Flugzeug seinen Kurs fortsetzte. Der TikToker, der das Video im Netz geteilt hat, schrieb dazu: "Der Sonnenschutz verdeckt die komplette Sicht der Piloten ... Wie können die überhaupt noch was sehen?" Einige User reagierten ähnlich und stellten die Sicherheit des Flugs infrage. Einer kommentierte jedoch augenzwinkernd: "Es ist jetzt nicht so, dass sie einen Baum treffen werden."

Experte gibt Entwarnung Gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek gab ein Experte Entwarnung. Der ehemalige Airline-Pilot Dan Bubb erklärte, hier zeige sich ein gewisser Widerspruch zwischen Flugsicherheit und erhöhter Strahlungsbelastung. Moderne Flugzeuge stehen jedoch in ständigem Kontakt mit der Flugsicherung. "Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem anderen Flugzeug ist sehr gering. Die Flugsicherung würde die Piloten darauf hinweisen, dass sich andere Flugzeuge in ihrer Nähe in unterschiedlichen Höhen befinden", so Bubb.

Piloten äußern sich in Kommentarspalte Auch in der Kommentarspalte meldeten sich Piloten zu Wort und wiesen darauf hin, dass freie Sicht nicht in jeder Phase entscheidend ist. Er erinnert daran, dass man bei Nachtflügen ja auch nichts sehen würde. "Pensionierter Pilot hier. Wie glaubst du, dass wir nachts über den Ozean fliegen?", schrieb er. Ein anderer ergänzte: "Pilot hier. Fenster brauchen wir eigentlich nur am Boden, um ein Flugzeug zu manövrieren. Sobald wir gestartet sind, fliegen wir mithilfe der Instrumentenanzeigen im Cockpit. Die Fenster sorgen eher für eine nette Aussicht, wenn uns langweilig ist."