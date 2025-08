Auf TikTok und Instagram geht aktuell ein fragwürdiger Selbsttest viral: Männer vergleichen ihre Ring- und Zeigefinger , um herauszufinden, ob ihnen eines Tages die Haare ausfallen könnten. Was steckt dahinter?

Die These: Während der Schwangerschaft wirkt Testosteron auf das Wachstum des Fötus ein. Ist ein Ungeborenes besonders hohen Testosteronwerten ausgesetzt, wächst der Ringfinger länger als der Zeigefinger . Dabei steht Dihydrotestosteron (DHT), das Abbauprodukt von Testosteron, im Verdacht, die Hauptursache für erblich bedingten Haarausfall bei Männern zu sein. Ein längerer Ringfinger bedeutet nach diesem Ansatz mehr Testosteron , was wiederum mit mehr DHT und somit einem höheres Risiko für Haarausfall einhergeht.

Signifikanter Zusammenhang gefunden

Dieses Resultat lieferte eine türkische Studie an der Gazi University in Ankara, welche hierfür 189 Männer mit erblich bedingten Haarausfall und 171 gesunde Kontrollpersonen (Alter 19–65 Jahre) untersuchte. Dabei wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen Haarausfall und dem Ring- sowie Zeigefinger der rechten Hand festgestellt. Andere größer angelegte Studien (z. B. in Iran mit 1.200 Männern) hingegen fanden keinen signifikanten Zusammenhang.