18-Jährige von Feuerwehrauto erfasst und tödlich verletzt

Bei der 18-Jährigen handelte es sich um Nyla Simmons. Sie war die jüngste von fünf Geschwistern und hatte erst kürzlich die Parkway North High School als Teil der Abschlussklasse 2024 beendet. Am Montag, dem 28. April, sollte sie ihre Ausbildung an der Grabber School of Hair Design beginnen, um Kosmetikerin zu werden.

Eltern trauern um ihre Tochter

"Wir werden nie mehr dieselben sein ... Ich bin immer noch im Schockzustand", erklärte ihr Vater gegenüber dem Lokalsender First Alert 4. "Ich bin völlig am Boden zerstört, weil ich nie erfahren werde, was aus ihr hätte werden können", schilderte er weiter. Seine Frau ergänzte: "Wir wollten nur das Beste für Nyla. Es ist tragisch, wie sie gestorben ist – das schmerzt am meisten. Sie war einfach draußen und hatte Spaß, das hat sie geliebt: Spaß haben und mit Freunden abhängen."