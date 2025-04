Schwerer Autounfall: Sohn (2) von Influencer-Paar tot

Mehr als 500.000 Menschen verfolgen den Alltag der Familie Ordone in den sozialen Medien. Auf TikTok wurde insbesondere ihr Sohn Preston ‒ auf TikTok liebevoll als "Okay Baby" bekannt ‒ zum heimlichen Star. Wie nun bekannt wurde, ist der Zweijährige bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen.

Auto prallte gegen einen Baum

Über den tragischen Unfall informierte zunächst die Louisiana State Police in einem Facebook-Beitrag. Angehörige bestätigen am 27. April auf Instagram und TikTok in einer bewegenden Videobotschaft den Tod des kleinen Preston. Der Zweijährige befand sich mit seinen Eltern Katelynn und Jaelan Ordone im Auto rund 80 Kilometer von New Orleans entfernt, als der Pick-up von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.