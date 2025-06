Deutsche Millennials: Zwei Drittel der 30-Jährigen sind ledig

Im Vergleich dazu waren 1990 zwei Drittel dieser Altersgruppe verheiratet – das Verhältnis hat sich also genau umgekehrt. Warum ist das so?

Gründe für diese Situation sind vielfältig. Viele Studien sehen jedoch die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen als Haupttreiber des Wandels an. Frauen sind heute deutlich häufiger erwerbstätig und finanziell unabhängig von ihren Partnern. Laut einer Mastercard‑Studie (2022) betrachten 63 Prozent der befragten Frauen finanzielle Unabhängigkeit als wichtigstes Lebensziel. Das stärkt ihre Verhandlungsposition in Beziehungen und ermöglicht es ihnen, selbst zu entscheiden, ob und wann sie heiraten möchten.

Bindungsangst und Scheidungserfahrungen

Viele junge Menschen wachsen in Familien auf, in denen sie Scheidungen oder Trennungen erlebt haben, was ihr Vertrauen in langfristige Bindungen nachhaltig prägt. Eine Studie der Universität Mannheim (2021) zeigt, dass Scheidungskinder eine geringere Heiratsbereitschaft als andere Gleichaltrige aufweisen.