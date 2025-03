Spontaner Rave im Café Sperl: DJ Feid sorgte für Ansturm

Rapper und DJ Feid stattete dem Traditionscafé vor seinem Konzert am Montag einen Besuch ab und schmiss kurzerhand eine Party.

Am Montagnachmittag sorgte ein spontaner Auftritt des kolumbianische Grammy-Gewinners Feid, auf Instagram als FERXXO bekannt, für Aufruhr in Wien. Geplant war, dass der Künstler am Montagabend im Wiener Gasometer auftritt. Doch bereits Stunden vorher entschied sich der Weltstar, seine Fans mit einem spontanen DJ-Set im Traditionscafé Sperl zu überraschen.

Spontaner Aufruf über Instagram Der Künstler kündigte am Montagvormittag auf Instagram recht spontan an, ab 13:30 Uhr im Café Sperl im 6. Bezirk zu sein und lud zu einer "Coffee Party". Gemeinsam mit den Veranstaltern "Coffee Collective Vienna" und dem Team von Lokalbetreiber Florian Stückler wurde das Café kurzerhand in einen Latino-Club umfunktioniert.

Riesiger Ansturm Dem Aufruf folgten rund 500 Fans – die Schlange reichte von der Gumpendorfer Straße bis hin zur 2er-Straßenbahn-Haltestelle. "Sie war sogar länger als sonst vor dem Figlmüller", scherzte der Café-Mitarbeiter gegenüber meinbezirk.at. Die Stimmung war ausgelassen, vor allem junge Menschen feierten ab. Feid selbst legte auf und sprach sogar zu den Fans. "Sogar auf der Bar wurde getanzt", hieß es.

Auftritt am Wochenende ausgemacht Als die Kaffeehausbetreiber am Wochenende vom Management erfuhren, dass Feid einen Besuch bei ihnen planen würde, ergriffen sie die Chance. "Unsere Idee war es schon länger, ein Event im Kaffeehaus zu veranstalten, das Wiener Tradition mit modernen Trends verbindet", erklärt Kollektiv-Gründer Sebastian Felver. "In den USA und England ist das gerade sehr angesagt – also dachten wir, warum nicht auch nach Wien bringen?", fügt Stückler hinzu.

Gasometer holt Grammy-Star Feid, mit bürgerlichem Namen Salomón Villada Hoyos, ist ein kolumbianischer Sänger, Rapper und Songwriter. ​Er hat mit zahlreichen bekannten Künstlern wie Bad Bunny, J Balvin, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Maluma und Karol G zusammengearbeitet. Im Jahr 2024 gewann der 32-Jährige zusammen mit Bad Bunny bei den Latin Grammy Awards den Preis für die Beste Reggaeton-Performance mit dem Song "Perro Negro. Der Künstler trat am Montag, den 24. März 2025, im Rahmen seiner "Europe Fastest Tour 2025" im Wiener Gasometer auf.

Coffee Partys: Trend kommt nach Wien Ob Kaffeeverkostungen, Dessert-Pairings, DJ-Sets oder inspirierende Gespräche – die sogenannten Coffee Partys liegen vor allem in den USA im Trend und verändern die Art, wie Menschen sich treffen – sie fördern sinnvolle Gespräche und schaffen eine alkoholfreie Alternative zu traditionellen sozialen Events. Besonders die jüngere Generation, wie etwa Gen Z, setzt vermehrt auf bewusstes Genießen und schätzt hochwertige Kaffee-Erlebnisse in einer Community-Atmosphäre.