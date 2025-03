Sebastian Müller-Klasz: Ich war schon länger auf der Suche nach einem Clubprojekt in Wien, aber wirklich geeignete Orte gibt es kaum. Oft gibt es bauliche Einschränkungen oder Lärmbeschränkungen, die es schwierig machen. Die Pratersauna ist in dieser Hinsicht ideal, da sie schon immer ein Club war und weniger Anwohnerprobleme bestehen. Mein Antrieb dahinter ist Opportunismus, gemischt mit Leidenschaft . Ich liebe es, zu feiern, und in Wien gibt es kaum noch gute Locations dafür. Als ehemaliger Berliner bin ich vielleicht etwas verwöhnt, aber mir war wichtig, dass dieser Ort erhalten bleibt und nicht zur nächsten Spekulationsbaustelle wird.

Sebastian Müller-Klasz: Das Konzept soll künftig über den Club-Betrieb hinausgehen . Die Pratersauna soll eine multifunktionale Event-Location werden. Wir planen beispielsweise einen alternativen Weihnachtsmarkt im Winter und eine Outdoor-Dachterrasse . Es soll ein Konzept entstehen, das die ganze Woche über bespielt werden kann. Auch Eventformate wie Kinder-Raves kann ich mir gut vorstellen. In den letzten Jahren konnte ich vor allem im Festivalbereich auf über 70 Festivals Erfahrung sammeln, darunter auch dem Fusion-Festival in Deutschland. Auch das würde sich für die Pratersauna anbieten.

Kurier: Welche Artists sollen zukünftig performen?

Sebastian Müller-Klasz: In den vergangenen Jahren habe ich viele Leute aus der Musikszene kennengelernt, die einen Ort in Wien suchen, aber mit den bestehenden Clubs unzufrieden waren. Vor allem Kollektive wollten mit vielen Clubs auch aufgrund der Techno-MeToo-Kampagne nichts mehr zu tun haben. Denen würde ich gerne ein Zuhause geben. Derweil ist es so angedacht, die Freitage an Fremdveranstalter abzugeben und somit ein diverses Programm zu bieten. Die Samstage sollen vor allem ein Resident-Team und internationale Künstler bespielen.