Ein dramatischer Vorfall Anfang August im Shanghai Disneyland sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen: Eine als Tigger (Winnie Pooh) verkleidete Person brach während einer Parade zusammen – bei über 35 Grad. Trotz des offensichtlichen Notfalls wurde die Kopfbedeckung nicht abgenommen, weil Disney dies streng untersagt.

Video sorgt für Empörung Ein Besucher-Video dazu geht derzeit auf Social Media viral. Es zeigt, wie die Tigger-Darstellerin während einer Parade im Disneyland Shanghai kollabiert. Hilfsbereite Gäste fächelten Luft durch das Maul der Figur, ohne dabei die Maske gänzlich abzunehmen. Das Parkpersonal brachte die Darstellerin anschließend zur medizinischen Betreuung. Später wurde bekannt, dass die Frau bei Außentemperaturen von über 35 Grad – sprich im Kostüm dürften die Temperaturen auf über 40 Grad angestiegen sein – einen Hitzeschlag erlitten hatte.

Darstellerin in Krankenhaus eingeliefert Die Frau hat den Vorfall laut DailyMail überlebt. Sie wurde in die nahegelegene Parkklinik gebracht, dort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Laut einer Stellungnahme von Shanghai Disneyland befindet sie sich nun auf dem Weg der Besserung.

Strikte Disney-Regel in der Kritik Die strikte Regel, dass Kostüme – insbesondere Kopfbedeckungen – niemals abgenommen werden dürfen, geriet durch den Vorfall massiv in die Kritik. Dieses Vorgehen ist laut The Sun Teil der internen Richtlinien von Disney und dient dazu, die Illusion für die Gäste aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Charaktere stets konsistent dargestellt werden. Anbehalten der Kostüme : Performende Figuren dürfen dem Publikum gegenüber niemals "ohne Kopf" erscheinen – dies ist zentral, um die Illusion für Kinder aufrechtzuerhalten.

: Performende Figuren dürfen dem Publikum gegenüber niemals "ohne Kopf" erscheinen – dies ist zentral, um die Illusion für Kinder aufrechtzuerhalten. Kostüme bei normalen Gästen: In nahezu allen Disney-Parks weltweit sind Kostüme nur für Kinder erlaubt – Erwachsene dürfen sie nur bei besonderen Veranstaltungen wie Halloween-Partys tragen.

Zorn und Kritik auf Social Media Im Netz reagieren zahlreiche Nutzer fassungslos. "Warum haben sie die Kopfbedeckung nicht abgenommen? Die Gesundheit einer Person sollte eindeutig Vorrang vor der Figur haben", bringt es ein Reddit-Nutzer auf den Punkt. "Wie magisch und wunderbar ist es, jemanden zu sehen, der zusammenbricht, während er sich in einem überhitzten Kostüm abmüht?", schreibt ein anderer User zynisch. Andere fordern Disney direkt zum Handel auf: "Vielleicht ist es an der Zeit, dass Disney seine veralteten Regeln überdenkt und überarbeitet".