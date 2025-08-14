Hitze in Spitälern: Ärztekammer Wien fordert Ausbau der Kühlanlagen

"Hitzeschutz im Spital ist eine Grundvoraussetzung für Patientensicherheit und eine gute medizinische Versorgung", hat Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Kurienobmann der angestellten Ärzte, am Donnerstag betont.

In manchen Krankenzimmern würden die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Das sei für Patientinnen und Patienten wie Personal gleichermaßen belastend.