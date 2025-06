"Disco-Uber": Wie Fahrer versuchen, Gästen Trinkgeld zu entlocken

Taxi vs. Uber

Viele Taxilenker werfen Uber & Co. vor, den Markt zu verzerren. "Wir müssen uns an feste Preise halten – Uber kann verlangen, was sie wollen. Das ist kein Wettbewerb, das ist Willkür", so Taxifahrer Murat D. gegenüber dem KURIER. An diesem Punkt muss betont werden, dass seit der Novelle auch beim Preisthema nachgeschärft wurde. Wird eine Fahrt spontan gemacht (bspw. an einem Taxistand oder Heranwinken eines Autos auf der Straße), muss nach Taxameter abgerechnet werden. Für alle vorbestellten Fahrten (über Uber, Bolt, 40100 & Co) gilt ein Preisband, an das sich alle Anbieter halten müssen. In Wien dürfen vorbestellte Fahrten 20 Prozent über und 20 Prozent unter dem Taxitarif liegen.