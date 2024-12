Deichmann und ProSieben haben Beef auf TikTok: Warum das?

Unternehmensidentität und Auftritt in den sozialen Netzwerken klaffen bei einigen Marken mittlerweile weit auseinander. Auf Social Media gelten andere Spielregeln. Als seriöse Brand auf TikTok, Instagram & Co. erfolgreich zu sein, ist gar nicht so einfach, denn die vorwiegend junge Zielgruppe im Alter zwischen 18 und 24 Jahren möchte vor allem eines: unterhalten werden.