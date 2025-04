Paar ist seit 2021 zusammen

2021 lernten sich die beiden während es Interviews kennen, denn Reporterin Sina Lacey arbeitet bei RTL, dem Sender, der auch jene TV-Shows produziert, an denen Friedrich teilgenommen hat. Im Juli 2022 hielt der Drummer schließlich um Sinas Hand an. Auf Instagram teilte die Redakteurin damals ein Foto, das sie freudestrahlend mit Ring am Finger zeigt.