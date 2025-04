"Das große Promibacken": Dieser Star gewinnt die Show

In der Show "Das große Promibacken" zeigten zehn Stars ihre Fingerfertigkeiten in der Küche und zauberten süße Leckereien wie Kuchen oder mehrstöckige Torten. In verschiedenen Challenges mussten sie ihr Können beweisen, um das Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck zu ergattern.

Und tatsächlich sah es nach der ersten Back-Challenge so aus, als ob Senna ihren guten Lauf fortsetzen würden. Doch dann verschüttete sie Zutaten und ihr Vorsprung löste sich schnell in Luft auf, weshalb sie das Finale vorzeitig verlassen musste. Im letzten Back-Duell hatten Amira und Manuela gut, aber nicht perfekt abgeliefert. Schlussendlich siegte jedoch Amira mit 19 von 20 möglichen Punkten und ist somit Promibäckerin des Jahres 2025.

In den ersten drei Wochen war Amira Aly die "Bäckerin der Woche" und bekam die rote Schürze. In Folge 4 durfte sich Nadine Angerer freuen, in Folge 5 durfte Vincent Gross das Kleidungsstück anlegen. Amira Aly erhielt erneut die Ehre der roten Schürze in Folge 6 und in Folge 7 bekam sie Senna Gammour.

Die beiden Promis Nadine Angerer und Vincent Gross mussten gleich in der nächsten Woche gehen – wurde Aly bisher vor dem "Fluch der roten Schürze" bewahrt? "Vincent, es war nicht deine Woche. Und man könnte fast meinen, dass ein Fluch auf dieser roten Schürze liegt. Letzte Woche Nadine, heute du!", mutmaßte auch Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt.