Bei "The Taste" müssen die Kandidaten ihre kulinarischen Kenntnisse unter Beweis stellen und vor einer Jury kochen. Die Food-Kritiker sind Tim Raue , Frank Rosin , Alexander Kumptner und Alexander Herrmann. In der aktuellen Staffel wurden die Finalisten überrascht, denn erstmals mussten sie für die Sieger der letzten zwölf Staffeln Speisen kreieren.

Wer hat gewonnen?

Am 18. Dezember wurde das Finale auf SAT.1 ausgestrahlt, in dem die letzten acht Teilnehmer ihre besten Gerichte zauberten. In drei Runden mussten die Finalisten die Jury überzeugen. In der ersten Challenge musste die Kandidaten mit zwölf verschiedenen Lieblingszutaten der Jurymitglieder kochen, in Runde zwei wurde eine Kombination aus den Finalgerichten der letzten Staffeln erwartet.