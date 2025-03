In der Show "Das große Promibacken" zeigen zehn Stars ihre Fingerfertigkeiten in der Küche und zaubern süße Leckereien wie Kuchen oder mehrstöckige Torten. In verschiedenen Challenges müssen sie ihr Können beweisen, um das Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck zu ergattern. Als Trophäe gibt es noch den "goldenen Cupcake" obendrauf.