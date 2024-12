Bei der Geschenkeverteilung zeigt sich der "DSDS"-Gewinner aber konsequent. Sein sechs Monate altes Baby brauche noch kein Packerl unter dem Christbaum, wie der Schlagersänger in einer Instagram-Fragerunde kürzlich erklärte: "Wir haben schon so viele Sachen bei der Geburt bekommen. An Weihnachten braucht unsere Tochter kein Geschenk."

Wo feiert die Familie Weihnachten?

Das Weihnachtsfest werden die Moderatorin und der Sänger gemeinsam mit ihrer Tochter am 24. Dezember gemütlich in ihrem Zuhause in Bern verbringen: "Die Kleine versteht zwar noch nicht ganz, was Weihnachten bedeutet, aber sie findet Lichter toll und wird den Baum sicher bestaunen", verriet Luca Hänni gegenüber 20 Minuten.