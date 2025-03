Christina Hänni hat 17 Kilo abgenommen und zeigt After-Baby-Body

Profi-Tänzerin Christina Hänni (35) hat kürzlich ihr Comeback auf der Bühne der RTL-Show "Let's Dance" gefeiert. Zusammen mit dem Komiker Osan Yaran trat die 35-Jährige bei dem TV-Tanzwettbewerb an. Auch wenn das Tanz-Duo bereits in der ersten Folge rausgeflogen ist, so gibt es genug Anlass zur Freude.